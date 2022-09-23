"Спочатку я подумав, що збірна України – це Динамо Київ, яке приїхало в Шотландію. Але вийшло, що в першому таймі з Динамо у збірній був присутній тільки Караваєв.

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Нажаль все погане вже починає входити в моду. Там (в Динамо, – прим.) по воротах не б’ють і моментів нема – і в збірній те саме. Я думаю, що це не пояснення, що хтось захворів. Шотландії без різниці, який склад грає, хто виходить на поле. Так само, як нам без різниці, скільки в Шотландії було хворих. Збірна мала на полі щось зробити. А виходить шотландці катком по нам проїхались. Наші забули, що є футбольні ворота. Маліновський подумав, що Україна грає в синьому. Стільки браку і не тільки від нього. Було декілька проходів від Мудрика, Михайліченка, але замикання не було.

Ми грали в квадрат, а воріт не було, воротар Шотландії міг стояти на воротах в костюмі... Я багатьох наших збірників не впізнав. По суті вся команда випала. Мудрик, Довбик намагалися зіграти, зачепитись за м’яч. Лідери збірної провалили гру", – сказав Леоненко у коментарі виданню Центр новин.

Нагадаємо, збірна України розгромно програла шотландцям (0:3) і опустилась на другу сходинку турнірної таблиці групи В1, пропустивши вперед своїх кривдників.

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