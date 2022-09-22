Півзахисник "синьо-жовтих" Тарас Степаненко розповів, чому не вийшов на поле на другий тайм матчу зі шотландцями.

"На жаль, я отримав жовту картку. І така гра, багато єдиноборств було. Мене Олександр Васильович (Петраков, – прим.) запитав, чи треба мені продовжувати, чи треба зробити заміну, щоб не було червоної картки.

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У мене на жаль, були такі матчі, коли я мав жовту і десь в пориві, не думаючи, отримував червону. Я їх добре пам'ятаю, є досвід. Тому ми з тренерським штабом вирішили, що краще зробити заміну, щоб всі 11 при такій грі залишались на полі.

Зі здоров'ям у мене все добре. Готуємось до наступного матчу. А там подивимось", – сказав Степаненко у коментарі "ВЗБІРНА".

Нагадаємо, Тарас заробив "гірчичник" за підніжку на 18-й хвилині матчу Ліги націй і був замінений у перерві. У другому таймі українці отримали у свої ворота три м'ячі і пропустили Шотландію на першу сходинку квартету В1.

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