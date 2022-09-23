"Сначала я подумал, что сборная Украины – это Динамо Киев, приехавшее в Шотландию. Но получилось, что в первом тайме из Динамо в сборной присутствовал только Караваев.

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К сожалению, все плохое уже начинает входить в моду. Там (в Динамо, – прим.) по воротам не бьют и моментов нет – и в сборной то же. Я думаю, что это не объяснение, что кто-то заболел. Шотландии без разницы, какой состав играет, кто выходит на поле. Так же, как нам без разницы, сколько у Шотландии было больных. Сборная должна была на поле что-то сделать. А выходит шотландцы катком по нам проехались. Наши забыли, что есть футбольные ворота. Малиновский подумал, что Украина играет в синем. Столько брака и не только от него. Было несколько проходов от Мудрика, Михайличенко, но замыкания не было.

Мы играли в квадрат, а ворот не было, вратарь Шотландии мог стоять на воротах в костюме... Я многих наших сборников не узнал. По сути, вся команда выпала. Мудрик, Довбик пытались сыграть, зацепиться за мяч. Лидеры сборной провалили игру", – сказал Леоненко в комментарии изданию Центр новин.

Напомним, сборная Украины разгромно проиграла шотландцам (0:3) и опустилась на второе место турнирной таблицы группы В1, пропустив вперед своих обидчиков.

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