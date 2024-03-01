"Это было очень неожиданно в первую очередь. И для меня, и для моих партнеров. К сожалению, вторая часть сезона для меня завершилась, фактически не начавшись.

Зирка Полесье выбыл до конца сезона – игрок подтвердил необходимость операции

Я надеюсь, что восстановление пройдет быстро, и я смогу вернуться и помочь моим партнерам уже в следующем сезоне.

Эта команда – это моя вторая семья. Сразу после игры партнеры зашли ко мне в комнату со словами поддержки. Мы все одна семья. Мне очень приятно, что у нас такие отношения в команде.

Еще до того, как я упал на поле, я уже понял, что это очень сложная травма. Я услышал хлопок на месте, где мышца. У меня никогда не было таких травм, что приводили к операциям. Я надеюсь, что я смогу восстановиться как можно быстрее и уже работать и тренироваться с командой. Операция состоится в Киеве и весь процесс восстановления будет в Житомире", – рассказал Макуана в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, 21-летний конголезец получил травму в матче 18-го тура УПЛ против Руха (1:1). После медицинского обследования выяснилось, что у футболиста разрыв мышц задней поверхности бедра.

ЛНЗ в компенсированное время вырвал победу над Полесьем – ляп Бойко рискует обвалить житомирцев в таблице