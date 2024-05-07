Українець рік не міг забити після переїзду в Англію, але нарешті прорвало. Тутєров оформив переможний гол Ліверпулю ще у регулярці АПЛ U-21, а тепер результативно розпочав плей-офф.

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Сандерленд грав проти однолітків з Вулверхемптона. Тутєров залишився у запасі та дивився на хороший виступ партнерів, які перемагали "вовків" з рахунком 3:1. На 89-й хвилині випустили і самого Тимура.

Вже через 5 хвилин українець довів рахунок до розгромного, з кількох метрів замкнувши простріл Вотсона. 4:1 – Сандерленд впевнено крокує у чвертьфінал АПЛ U-21.

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