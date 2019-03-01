"Я пережив важкий період". Зінченко продовжує отримувати компліменти в Англії та розповідає про найкращого друга в Сіті

Гравець збірної України Олександр Зінченко розказав про труднощі під час переходу в Манчестер Сіті та здійснену мрію грати за свій клуб.

Прес-служба Манчестер Сіті розпочинає матеріал про Зінченка з компліментів. "Протягом останніх кількох місяців український півзахисник, перекваліфікований у лівого фулбека, демонструє прекрасну форму. Він видав розкішний індивідуальний перфоманс в переможному фіналі Кубка ліги проти Челсі минулого вікенду.

Стабільність, вміння адаптовуватися та позитивне відношення до справи принесли Зінченку цього тижня особливу похвалу від Пепа Гвардіоли. Тренер назвав його неймовірним", – пише офіційний сайт "містян".

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Зінченко розповідає, що подолав труднощі на шляху до того, щоб заграти в Манчестер Сіті.

"Коли я перейшов у Сіті в 2016-му, то хотів залишатися тут весь час, однак ми вирішили, що мені варто піти в оренду в ПСВ. Чесно кажучи, в Голландії довелося пережити важкий час. Я з певних причин не грав і був засмучений протягом кількох місяців.

Потім проаналізував себе і зрозумів, що засмучуватися немає сенсу. Потрібно бути професіоналом, прийняти ситуацію та вдосконалюватися. Тільки в такому випадку можна стати хорошим гравцем, футболістом топ-рівня.

Я пережив важкий період, коли переходив у Сіті. Наприкінці сезону-2015/16 травмувався, коли ще грав у Росії з Уфою, а далі було Євро-2016, де зіграв у кожному матчі збірної України. Через декілька днів після чемпіонату Європи я підписав контракт з Манчестер Сіті та приєднався до нового клубу. В мене взагалі не було відпочинку, однак я здобув певний досвід з цього всього і досі продовжую вчитися", – розповідає Олександр.

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Влітку Зінченко міг покинути Манчестер – у пресі його найактивніше пов'язували з Вулверхемптоном, Наполі та Бетісом. Перед матчем проти Вест Хема Гвардіола підтвердив, що декілька клубів були зацікавлені у послугах українця. Однак Олександр запевнив, що завжди планував залишитися та боротися за своє місце, будучи частиною "неймовірної" роздягальні Манчестер Сіті.

"Я завжди мріяв грати за цей клуб, чесно. Мені дуже приємно бути частиною Манчестер Сіті, я стараюся викладатися на повну. Я хочу залишатися тут. Не можу описати атмосферу до і після матчів. Це щось неймовірне.

Всі футболісти в клубі величезні професіонали. Ми просто допомагаємо один одному в роздягальні перед матчами, а також безпосередньо в грі.

Хто найкращий друг в Сіті? Я не можу вибрати. У мене хороші дружні стосунки зі всіма. Назву Вінсента Компані, оскільки він декілька разів залишався зі мною на полі після тренувань і показував певні деталі. Він – легенда, він дає мені важливі поради", – каже гравець збірної України.

Зінченко виграв з Манчестер Сіті 3 трофеї (чемпіонат Англії та двічі Кубок ліги). Він вже не просто "пасажир" у команді та колекціонер кубків, а основний лівий захисник в розпал сезону, нехай і з травмами деяких конкурентів.

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