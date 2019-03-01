"Я пережил тяжелый период". Зинченко продолжает получать комплименты в Англии и рассказывает о лучшем друге в Сити

Игрок сборной Украины Александр Зинченко рассказал о трудностях при переходе в Манчестер Сити и осуществленной мечте играть за свой клуб.

Пресс-служба Манчестер Сити начинает материал о Зинченко с комплиментов. "В течение последних нескольких месяцев украинский полузащитник, переквалифицированный в левого фулбэка, демонстрирует прекрасную форму. Он выдал роскошный индивидуальный перфоманс в победном финале Кубка лиги против Челси в прошлый уик-энд.

Стабильность, умение адаптироваться и положительное отношение к делу принесли Зинченко на этой неделе особую похвалу от Пепа Гвардиолы. Тренер назвал его невероятным", – пишет официальный сайт "горожан".

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Зинченко рассказывает, что преодолел трудности на пути к тому, чтобы заиграть в Манчестер Сити.

"Когда я перешел в Сити в 2016-м, то хотел оставаться здесь все время, но мы решили, что мне стоит уйти в аренду в ПСВ. Честно говоря, в Голландии пришлось пережить трудное время. Я по определенным причинам не играл и был расстроен в течение нескольких месяцев.

Затем проанализировал себя и понял, что расстраиваться нет смысла. Нужно быть профессионалом, принять ситуацию и совершенствоваться. Только в таком случае можно стать хорошим игроком, футболистом топ-уровня.

Я пережил тяжелый период, когда переходил в Сити. В конце сезона 2015/16 травмировался, когда еще играл в России с Уфой, а дальше было Евро-2016, где сыграл в каждом матче сборной Украины. Через несколько дней после чемпионата Европы я подписал контракт с Манчестер Сити и присоединился к новому клубу. У меня вообще не было отдыха, но я получил определенный опыт из этого всего и до сих пор продолжаю учиться", – рассказывает Александр.

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Летом Зинченко мог покинуть Манчестер – в прессе его активнее всего связывали с Вулверхэмптоном, Наполи и Бетисом. Перед матчем против Вест Хэма Гвардиола подтвердил, что несколько клубов были заинтересованы в услугах украинца. Однако Александр заверил, что всегда планировал остаться и бороться за свое место, будучи частью "невероятной" раздевалки Манчестер Сити.

"Я всегда мечтал играть за этот клуб, честно. Мне очень приятно быть частью Манчестер Сити, я стараюсь выкладываться на полную. Я хочу оставаться здесь. Не могу описать атмосферу до и после матчей. Это что-то невероятное.

Все футболисты в клубе огромные профессионалы. Мы просто помогаем друг другу в раздевалке перед матчами, а также непосредственно в игре.

Кто лучший друг в Сити? Я не могу выбрать. У меня хорошие дружеские отношения со всеми. Назву Винсента Компани, поскольку он несколько раз оставался со мной на поле после тренировок и показывал определенные детали. Он – легенда, он дает мне важные советы", – говорит игрок сборной Украины.

Зинченко выиграл с Манчестер Сити 3 трофея (чемпионат Англии и дважды Кубок лиги). Он уже не просто "пассажир" в команде и коллекционер кубков, а основной левый защитник в разгар сезона, пусть и с травмами некоторых конкурентов.

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