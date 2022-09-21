Новий головний тренер сенсації АПЛ Роберто Де Дзербі коротко пригадав період роботи в Шахтарі, який покинув цього літа.

"Мені було дуже важко залишати Україну. Я обрав Шахтар заради гравців, клубу та Ліги чемпіонів.

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Ніколи не очікував такого розвитку подій 24 лютого. Український народе та мої гравці, що я можу зробити, так це продовжувати працювати з тією ж пристрастю і тим самим бажанням", – цитує слова Де Дзербі з пресконференції TakeOneNews.

До слова, Брайтон підписав з 43-річним італійцем контракт на 4 роки, він замінив на посаді Грема Поттера, який перебрався в Челсі. "Чайки" є головною сенсацією поточного розіграшу АПЛ – наразі 4 місце.

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