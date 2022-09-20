43-річний італієць у неділю був призначений головним тренером Брайтона. Сьогодні, 20 вересня, "чайки" його офіційно презентували.

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Де Дзербі взяв участь у пресконференції, на якій був представлений англійським журналістам, а також поспілкувався з менеджментом клубу та відвідав тренувальну базу. Роберто зізнався, що ставить перед собою серйозні цілі, адже команда наразі йде четвертою в англійській Прем'єр-лізі.

"Це великий виклик. Гордий, що перебуваю в молодому та серйозному клубі з чіткими ідеями. Буду робити те, на що здатний, покладаючись на свій досвід і знання. Я вважаю, що у мене дуже талановиті гравці. Брайтон схожий на Сассуоло за віком гравців, за менталітетом клубу та власників.

Беру команду, яка посідає четверте місце – це є для мене серйозним стимулом. Мета – поліпшити минулорічні результати й залишитися в першій 10. У нас вдосталь сильних виконавців, я бачив багато матчів АПЛ. Останнім часом вивчав кожного індивідуально.

Команда знає, що робити на полі, має дуже чіткий стиль, але я вважаю, що досконалості не існує. Завжди є що покращувати. Одна справа бачити, як вони грають, інша – тренувати", – цитує Де Дзербі TakeOneNews.

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