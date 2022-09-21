Новый главный тренер сенсации АПЛ Роберто Де Дзерби коротко припомнил период работы в Шахтере, который покинул этим летом.

"Мне было очень тяжело покидать Украину. Я выбрал Шахтер ради игроков, клуба и Лиги чемпионов.

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Никогда не ожидал такого развития событий 24 февраля. Украинский народ и мои игроки, что я могу сделать, так это продолжать работать с той же страстью и тем же желанием", – цитирует слова Де Дзерби из пресс-конференции TakeOneNews .

К слову, Брайтон подписал с 43-летним итальянцем контракт на 4 года, он заменил на должности Грэма Поттера, перебравшегося в Челси. "Чайки" являются главной сенсацией текущего розыгрыша АПЛ – 4 место.