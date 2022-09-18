Віталій Миколенко традиційно почав у стартовому складі. Зустріч сусідів по турнірній таблиці. Евертон випереджав Вест Хем, який застряг у зоні вильоту, лише завдяки кращій різниці м'ячів. Команда екс-динамівця разом з Лестером залишалася єдиною без перемог на початку сезону. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Вест Хем на "Футбол 24", стартував о 16:15. Ідеальний навіс Грея зі стандарту на Онана, який пробив поруч зі стійкою. Це була відповідь на забігання флангом Миколенка з подальшим прострілом Бовена – захисник Евертона ледь не зрізав у свої ворота.

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Перший удар лондонців на 21 хвилині. Серія з 4 поспіль кутових без жодного вихлопу, а спробу Крессвелла легко заблокували, як і постріл Антоніо. Миколенко після подачі штрафного бахнув у регбійному стилі. Навіть свої ж фанати на Гудісоні зустріли цей удар іронічним гулом. Ну, хоч 7 кутовий щось приніс "молотам". Бовен подав нарешті націлено, Пакета виграв другий поверх, але Беговіч спокійно виловив м'яч. Незадоволено свистять трибуни. Однак Миколенко відчутно схопив Пакета за футболку, зупиняючи прорив бразильця. Знову бездарно використаний стандарт не створює "ірискам" жодних проблем.

Лише 6 ударів на дві команди за весь перший тайм. Вест Хем влучив двічі після подач, не дуже навантажуючи запасного голкіпера Беговіча – 35-річний страж воріт дебютує в АПЛ 2022/23 через травму Пікфорда. Обидва суперники награли на 0,15 очікуваного гола. Складно відшукати нудніший поєдинок в АПЛ. Зате в ньому найкращим став Миколенко. SofaScore оцінив українського захисника найвищим балом серед всіх гравців (7,1) – в основному завдяки успішній боротьбі на своїй половині.

Трохи жвавіший початок після перерви. Форналс прострілив у центр штрафного, звідки Бовен без зайвих роздумів гахнув вище. І тут же відповідь Евертона. Перший удар у площину воріт, Грей не заскочив зненацька Фабіанскі. А ось на 53 хвилині Ніл Мопе ідеально поклав після пасу Івобі. Бовен навісив ідеально на голову Антоніо – знову слабкий удар, який не стає проблемою для Беговіча. У блискучому підкаті Миколенко зупиняє ривок Бовена, але надто поспішає залишити м'яч у грі, вилітає за межі поля, а наступн суперника продовжується. Прямолінійний удар Бовена у штрафному заблокував Тарковскі, там же на підстраховці й екс-динамівець.

Бовен пробиває у дотик після прострілу з лівого краю. Миколенко тут як тут стіною, блокуючи спробу Джаррода. І знову ефектний підкат, яким Віталій зриває оплески на Гудісон Парк. Соучек замикає подачу з кутового, снаряд рикошетом від Коуді летить на кутовий. Натужно створюють гості моменти навіть після серії замін в атаці. Бенрама після підкату Соучека, який ледь не став гольовим пасом, пробив здалеку. Стійка рятує Евертон.

Корне увірвався у штрафний (Паттерсон не встиг за його швидким рейдом пілся пасу Райса), але Беговіч встигає викинути руки. Корне вже обводив голкіпера після скидання головою Бовена, але насправді не вийшов удар і потім уже гострий кут та підстраховка захисників господарів. Бовен скористався тим, що з ним грав не Миколенко, і небезпечно навішував з правого флангу. Снаряд так добре пішов угору, що Беговічу довелося рятувати.

Миколенко стає найкращим серед польових гравців за оцінкою від SofaScore (7,8). Після Салаха українець зупинив ще одного зірквого правого вінгера Бовена. Кращим став лише Беговіч. В активі 35-річного воротаря 4 сейви, з ним на полі "іриски" зіграли 4 сухі матчі з 5. Феноменальний результат як для запаного голкіпера команди з далеко не найкращим захистом. Евертон уперше з позаминулого сезону зіграв у рамках АПЛ 2 матчі поспіль без пропущених голів. За часів керівництва Френка Лемпарда такого також ще не було. Перша перемога "синіх" ліверпульців виводить одразу на 13 місце (7 очок). У Вест Хема залишається на 3 бали менше за звітного суперника – тривожна зона вильоту перед міжнародною паузою.

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