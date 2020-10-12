"Через зірваний трансфер якого футболіста шкодую найбільше? Я би сказав, що немає одного такого гравця, їх 50. З іншого боку, можливо, можна назвати Кріштіану Роналду, коли він підписав контракт з Манчестер Юнайтед.

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У Арсенала була угода зі Спортінгом, і Манчестер Юнайтед взяв Карлуша Кейруша в статусі помічника тренера. Вони просто швидко перебили нашу пропозицію і придбали Роналду. Але у нас дійсно була домовленість.

У нього вже була футболка Арсенала, я обідав з ним і його мамою на тренувальній базі. Це лише один приклад, але їх було дуже багато. Історія великого клубу сповнена втрачених прекрасних гравців", – зізнався Венгер в інтерв'ю The Guardian.

Нагадаємо, Кріштіану перебрався до Манчестер Юнайтед у 2003 році, у складі якого здобув свій перший "Золотий м'яч", після чого у 2009 році вирушив творити історію у складі мадридського Реала. З 2018 року Роналду виступає за Ювентус, у складі якого також встановив чимало рекордів.

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