Вінгер Палмейраса Луїс Гільєрме продовжить кар'єру в АПЛ, де виступатиме за Вест Хем.

Прес-служба англійського клубу повідомила про трансфер 18-річного бразильця. Луїс Гільєрме перейшов до Вест Хема з Палмейраса і підписав з "молотобійцями" п'ятирічний контракт.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, англійський клуб заплатив за бразильця 23 млн євро, ще сім млн можуть бути виплачені у вигляді бонусів. Крім того, Палмейрас отримає 20% при перепродажі гравця.

Луїс Гільєрме – вихованець бразильського клубу. Загалом він зіграв у 45 матчах за Палмейрас, в яких відзначився одним голом та віддав один асист.

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