Португальський фахівець повернувся в Італію. Паулу Фонсека дав перший коментар після того, як очолив Мілан.

"Я пишаюся тим, що став новим тренером Мілана, і зобов'язуюсь працювати, щоб віддати шану цьому клубу і його величній історії. Ми разом прагнемо досягти успіху і написати нову сторінку успіхів, які ми сподіваємося відсвяткувати разом з нашими надзвичайними вболівальниками", – цитує Фонсеку Milan News.it.

Мілан офіційно оголосив про призначення Фонсеки

Нагадаємо, що Фонсека після закінчення контракту з французьким Ліллем прийняв пропозицію від Мілана після того, як "россонері" припинили співпрацю з Стефано Піолі. Контракт Паулу з Міланом розрахований на три роки. Його попередній контракт з "догами" добіг кінця цього літа.

Додамо, що Фонсека вивів Лілль у кваліфікацію Ліги чемпіонів на наступний сезон.

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