Тоттенхем і півзахисник Танге Ндомбеле вирішили більше не мучити один одного провальною співпрацею.

За повідомленням офіційного сайту Тоттенхема, сторони узгодили дострокове припинення контракту, яке набере чинність 30 червня. Угода гравця була розрахована до 2025 року.

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Нагадаємо, що Ндомбеле приєднався до лондонської команди у 2019 році, коли його було придбано у Ліона за 62 мільйони євро. Ця сума досі залишається рекордною в історії "шпор". Загалом у футболці Тоттенхема 27-річний француз награв 91 матч, оформивши 10 голів та 9 асистів.

Попередні три сезони Ндомбеле вештався орендами. Кампанію 2023/24 провів у складі Галатасарая – 26 матчів та 1 результативний пас в усіх турнірах.

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