У четвер, 13 червня, Дзанетті офіційно був оголошений новим наставником Верони. Про це інформує сайт клубу. Дзанетті прийшов на місце Марко Бароні, який в минулому сезоні врятував команду в Серії А і пішов на підвищення в Лаціо.

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Верона стане для Дзанетті третім клубом у Серії А в його тренерській кар'єрі. У двох попередніх клубах 41-річний фахівець працював невдало: він вилетів із Венецією за підсумками сезону 2021/22 і був звільнений з Емполі під час сезону 2022/23.

У сезоні 2023/24 Паоло тренував Венецію і вивів її в елітний дивізіон. Його команда посіла третє місце в регулярному сезоні, після чого досягла успіху в плей-офф.

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