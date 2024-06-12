"Найважливіше, що хочу сказати – це інша кінцівка. Але травма доволі цікава. Це не є травма гомілкостопного суглобу, це є травма стопи.

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Там є такий цікавий суглобчик, який в медицині, і лікарі знають, називається "лісфранка". І оця зона у нього зазнала пошкодження.

Щодо ступеня пошкодження і термінів реабілітації – ми зможемо говорити тільки після того, як проведемо магнітно-резонансну томографію. Вчора, слава Богу, після комп'ютерної томографії, яка в основному оцінює стан кісткової системи, кісткової патології виявлено не було.

Найстрашніше, що ми могли передбачати, не підтвердилось. Тому щось конкретніше говорити зможемо тільки після обстеження", – сказав Жолобайлюк у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, Віталій травмувався в середині першого тайму і був замінений на Олександра Зінченка.

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