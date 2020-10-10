"У Кріштіану завжди було величезне бажання стати найкращим, ще з дитинства. Вважаю, він таким і став. Якщо порівнювати його з Мессі, то досягнення Кріштіану вражають більше. Ми всі знаємо про талант Мессі, а Кріштіану був сповнений рішучості і багато працював, щоб стати найкращим.

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Нам пощастило, що можемо насолоджуватися грою двох феноменальних гравців. Людям, які не знають Кріштіану, може здатися, що він зухвалий і зарозумілий, але це абсолютно не так", – цитує Касільяса AS.

Нагадаємо, Касільяс та Роналду пліч-о-пліч захищали кольори Реала у 2009-2015 роках.

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