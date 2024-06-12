Національна збірна України провела останній контрольний поєдинок перед стартом Євро-2024. У Кишиневі "синьо-жовтим" вперше у своїй історії вдалося переграти Молдову на їхньому ж полі (4:0). Беззаперечним MVP поєдинку став хавбек Шахтаря Георгій Судаков, який записав до свого доробку гол та два асисти.

Але нагорода "Лев матчу" потрапила до рук захисника Евертона Віталія Миколенка, який достроково завершив поєдинок ще на 30-й хвилині зустрічі через пошкодження лівого гомілкостопу. Найімовірніше, він пропустить гру з Румунією (14 червня) і у старті вийде Олександр Зінченко. Що ж до Михайла Мудрика, то його гра розчарували не лише фанатів збірної України, але й вболівальників Челсі. Про це і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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