Принаймні в цьому переконане туринське видання Tuttosport. Популярна італійська газета за майже 2 тижні до дуелі киян проти "Старої Синьйори" приділяє особливу увагу тріо талантів, які під керівництвом Мірчі Луческу мають шанс засвітитися в ЛЧ. Не минуло й 3 місяців, як 75-річний румун очолив Динамо, а у головні фаворити клубів з топ-чемпіонатів Європи вибився Супряга. Форвард, якого українське середовище тренерів та експертів бачило "сирим" і готовим максимум до виступів за СК Дніпро-1, раптово вибухнув цього літа.

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Цифри 20-річного форварда можуть захоплювати. Результативна дія – у середньому за кожен матч. Супряга забив 3 голи та оформив 5 асистів (враховуючи зароблені пенальті) за 8 поєдинків у всіх 3 турнірах, в яких брав участь. Перед тим, граючи у другій шістці УПЛ, він встиг вибитися в топ-3 найкращих снайперів минулого українського сезону (15 забитих, 1 гольовий пас). Владислав доклався майже до стількох голів, скільки Жерсон, Циганков і Вербіч організували на трьох, несподівано ставши незамінним у системі Луческу.

Він витіснив Соля в оренду та не дає особливих шансів Русину. Добрих 2 місяці провідні видання Італії тільки й говорили, що про необхідність підписання Супряги в Серію А. Що б там не казав президент Динамо Ігор Суркіс, але і головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч, і спортивний директор "россоблю" Ріккардо Бігон підтверджували не раз – на потрібен цей 20-річний українець, форвард з рекомендаціями легенди Мілана, самого Шевченка. Зрештою, динамівця спіткала доля Романа Яремчука – як мінімум до зими сага з переїздом в Італії переноситься в обох недавніх суперників.

Як написала після закриття трансферного вікна La Gazzetta dello Sport, "це були 2 місяці практично шалених перемовин. Динамо визнало остаточну пропозицію Болоньї на 10-11 мільйонів євро занадто низькою. Вони захотіли 15, але Болонья вважає цю суму надмірною". У підсумку Міхайловічу так і не підписали жодного форварда на фініші трансферного вікна. Вочевидь, справді намагалися дотиснути Динамо до останнього, ніби не усвідомлюючи, що в першу за 4 роки Лігу чемпіонів Суркіс не відпустив би головного нападника і за 20 мільйонів.

Тепер Супряга готується виступити проти Юве, якщо відновиться від орієнтовно не дуже складного пошкодження. Уже 20 жовтня НСК Олімпійський має прийняти дуель 1 туру Ліги чемпіонів. "Він спробує наслідувати Кріштіану Роналду та Маттейса Де Лігта. А може, навіть Олексія Міранчука. Владислав Супряга – форвард Динамо Мірчі Луческу, наступного суперника Ювентуса в ЛЧ. Це також людина-трансфер зі збірної України з його талантом у 20 років.

Талантом, який не оминув увагу скаутів зі всієї Європи, зокрема, Італії, де Болонья до останнього намагалася його підписати". Луческу напередодні зізнався: "За ту ціну, яку пропонувала Болонья, Супрягу неможливо було продавати". Можливо, це і на краще. Туринська газета вважає, що український форвард спробує скористатися вітриною Ліги чемпіонів, щоб заслужити стрибок в одну з найкращих 5 ліг. Не виключають журналісти і варіант з Ювентусом. Таке собі повторення історії Андрія Шевченка, тільки з іншим топ-клубом. Чемпіон Італії теж стежив за українцем, запевняє Tuttosport. Та й за останні 3 роки Юве вже двічі купував гравців, які забивали їм у попередній ЛЧ (Роналду та Де Лігт).

І хоча зіркам збірних Португалії та Нідерландів ці голи насправді не були конче потрібні для трансферу, своєрідний дует може перетворитися на та саму "трійцю" з прислів'я, яку Бог любить. В останні місяці Ювентус прицінювався до Міранчука, який забивав туринцям в обох матчах групового етапу за Локомотив. У підсумку Олексій став одноклубником Маліновського в Аталанті, а "Стара Синьйора" веде ще двох молодих лідерів українського клубу. Крім Супряги, заслужити трансфер у Ювентус спробують також Віталій Миколенко і Віктор Циганков – дві "інші зірки Динамо Київ, за якими будуть пильно стежити" цієї осені.

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