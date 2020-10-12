"Из-за сорванного трансфера какого футболиста жалею больше всего? Я бы сказал, что нет одного такого игрока, их 50. С другой стороны, возможно, могу назвать Криштиану Роналду, когда он подписал контракт с Манчестер Юнайтед.

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У Арсенала было соглашение со Спортингом, и Манчестер Юнайтед взял Карлуша Кейруша в статусе помощника тренера. Они просто быстро перебили наше предложение и приобрели Роналду. Но у нас действительно была договоренность.

У него уже была футболка Арсенала, я обедал с ним и его мамой на тренировочной базе. Это только один пример, но их было очень много. История великого клуба полна утерянных прекрасных игроков", – признался Венгер в интервью The Guardian.

Напомним, Криштиану перебрался в Манчестер Юнайтед в 2003 году, в составе которого получил свой первый "Золотой мяч", после чего в 2009 году отправился творить историю в составе мадридского Реала. С 2018 года Роналду выступает за Ювентус, в составе которого также установил немало рекордов.

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