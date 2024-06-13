Як стало відомо Футбол 24 від добре поінформованих джерел в Іспанії, Артем Довбик схиляється до трансферу в Атлетіко. Мадридський клуб змирився, що перемовини з Жироною – це "гра в довгу", і оперативно закрити угоду не вийде.

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Дієго Сімеоне хотів би бачити Довбика вже на передсезонному турне в Азії. Однак, це залежить від кількох факторів, зокрема, тривалості виступів Артема на Євро. 25 липня "матрацники" повинні вилетіти в Китай, де заплановані матчі з ПСЖ та Інтером. Хай там як, наставник Атлетіко бажає отримати своїх новачків до старту чемпіонату Іспанії у середині серпня. Пріоритетні трансфери – Ле Норман і Довбик.

Клаусула українця, за нашою інформацією, становить 50 млн євро. Проте в Артема, як і у деяких інших гравців команди, може бути вербальна домовленість про знижку для покупців-учасників ЛЧ. За схожою формулою до Байєра вже перебрався Алейш Гарсія. Сума відступних у контракті іспанця становила 20 мільйонів, для клубів з ЛЧ – 15. Більше про трансферні перипетії українських легіонерів в Іспанії – у свіжому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.

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