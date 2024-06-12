Капітан Жирони Алейш Гарсія домовився про трансфер у Байєр. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, чемпіон Німеччини отримав усну угоду від 27-річного півзахисника.

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Трансфер оцінюють у 18 млн євро. Повідомляється, що головний тренер Байєра Хабі Алонсо зіграв вирішальну роль у цій угоді. Алейш пройде медичне обстеження цього тижня, після чого підпише контракт.

Таким чином, Байєр послабить команду Артема Довбика і Віктора Циганкова перед історичним дебютом Жирони в Лізі чемпіонів. У лютому Гарсія ефектно увірвався на інтерв'ю до українських легіонерів "червоно-білих", виголосивши гасло: "Слава Україні!"

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