"Дуже шкода, що Миколенко отримав травму. Будемо сподіватись, що все буде добре і він буде готовий до чемпіонату Європи.

Миколенко зазнав травми у спарингу з Молдовою – лідер збірної України лише відновився від ушкодження

У епізоді з Віталієм я був дійсно злий. Ми з Зубковим спілкувалися про те, що навіщо захиснику Молдови стрибати у такій ситуації? Товариська гра, ми готуємося до Євро. У збірної Молдови далі вже відпустка, навіщо це робити? Що ти цим кому доводиш? Можна було цього уникнути.

Ми підтримали Віталія ще в роздягальні. Впевнений, що він відчуває підтримку від нас і всіх вболівальників", – сказав Зінченко в коментарі для ВЗБІРНА.

Нагадаємо, що на 26-й хвилині спарингу з Молдовою Артур Крачун досить жорстко зіграв проти Миколенка, через що Віталій пошкодив гомілкостоп та не зміг продовжити гру. Замість нього на поле вийшов Олександр Зінченко.

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