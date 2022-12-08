"Я не олігарх. Я ніколи не був і не збираюся бути олігархом.

"Коломойський, Суркіс, Ахметов – після кожної програми були дзвінки, кіпіші": як Циганик терпів втручання у свою роботу

Я найбільший приватний інвестор, роботодавець та платник податків в Україні", – цитує Ахметова The Washington Post.

Нагадаємо, влітку Рінат Леонідович, аби не потрапити під закон про олігархів, вирішив закрити свою медіаімперію: низка ЗМІ та телеканалів (у тому числі "Футбол 1/2/3" і "ШахтарТВ") припинили існування, а ліцензії були повернуті державі та анульовані.

День ЗСУ: головна команда України приймає вітання – Донецьк, Луганськ і Крим чекають повернення УПЛ