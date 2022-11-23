"Який рівень власників клубів тоді був... Ярославський, Коломойський, Суркіс, Ахметов, Димінський, Клімов, Жеваго. І вони хотіли бути амбітнішими один за одного. Після кожної програми були якісь дзвінки, кіпіші.

Коломойський тролив Суркіса після поразки Динамо від СК Дніпро-1: "Може, тобі трансферами допомогти, підсилити якось?"

"Что ты сказал? Это голевой момент или не голевой?". Не буду казати, який президент клубу мені телефонував. "Ты сказал в эфире, что это не голевой момент. Но это же опасный момент?". Я кажу: "Так, але я мав на увазі момент, який не закінчився голом". "Точнее формируй фразы", – і кидає слухавку. Він ніби й правий, але ти в запарі деколи щось скажеш.

В редакції "малі" такі класні були. Їдуть кудись і питають: "Ігоре Степановичу, а те можна?". "Можна, і те можна, і все можна", – пригадав Циганик у ефірі YouTube-каналу "Пряма червона".

"Циганик пообіцяв запустити у мене стільцем". Топ-журналіст 90-х – про розмову з Ахметовим та комп’ютерний гол Динамо