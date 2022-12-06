У 2022-му ми вперше відзначаємо день ЗСУ в умовах повномасштабної війни. За останні майже 10 місяців українські військові стали героями для нас, справжнім жахіттям для росіян, а їхніми діями захоплюється увесь світ. У своїй могутності ЗСУ переконали не лише атеїстів, а й навіть російських пропагандистів, які від мантри "взяти Київ за три дні" тепер відкрито бояться бойових дій на своїй території.

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Вони – герої сьогодення. Вони – майбутнє світлої та вільної України. Вони – найкраща армія світу, наш захист і впевненість. Вони – Збройні Сили України. Ці три літери "ЗСУ", без перебільшення, стали знаковими для кожного з нас.

Не дивно, що 6 грудня з самого ранку українські воїни приймають вітання із професійним святом від гравців та клубів. "Футбол 24" долучається до вітань і зичить кожному, хто боронить Україну, якнайшвидшої перемоги та повернення додому.

"Захоплюємося стійкістю та відвагою українських військових, які бережуть нашу країну і мільйони українців. Пишаємося неймовірними подвигами кожного героя. Дякуємо ЗСУ за нашу свободу та незалежність, за наші життя", – йдеться у привітанні Шахтаря.

"Вітаємо справжніх Героїв, Захисників нашої країни та висловлюємо їм безмежну подяку. Дякуємо вам за те, що не дали ворогу зруйнувати нашу країну, за те, що кожного дня наближаєте нашу Перемогу! Ви – найкращі сини та дочки України, Ви – опора та захист нашої держави", – так вітає захисників України київське Динамо.

Карпати Львів записали спеціальне відеопривітання для Збройних Сил України. "Дякуємо за те, що ви робите. Ви захищаєте нас, Україну, і даєте нам можливість грати у футбол. Дякуємо, що ви є. Ви – найголовніша команда нашої країни. Ми всі вболіваємо за вас", – заявив головний тренер Карпат Андрій Тлумак, до якого зі словами вдячності воїнам долучилися й футболісти "левів".

Куди ж без головного футболіста-волонтера Романа Зозулі, який вже зробив і продовжує робити величезний внесок у перемогу України. "Цього року я дружині стільки разів не зізнався в своїй любові і відданості, скільки разів це робив на адресу ЗСУ. Наші воїни розвалили "другу армію світу", розвалять і диявольську імперію. Я з вами від самого початку і до нашої перемоги!" – написав екс-нападник збірної України.

Олександр Шовковський вклоняється воїнам за мужність і стійкість, за незламність і надію, яку вони вселяють українцям. "Пишаємося Вами! Україна обов’язково переможе, в першу чергу, завдяки Вам", – зазначив легенда українського футболу.

Екс-гравець збірної України Євген Левченко теж вітає наших захисників. "З днем ЗСУ", – лаконічно написав колишній футболіст і телеексперт.

"Хочу подякувати вам за те, що ви робите. За недоспані ночі, за хоробрість, і щоб ви знали – ми в тилу зробимо все, щоб ви не були забуті. Все, що ви робите, це недарма. Я казав і кажу, що наша українська армія – найкраща у світі. Духом вона – перша у світі. Ми це цінуємо і пам'ятаємо", – наголосив президент Інгульця Олександр Поворознюк, завершивши оду ЗСУ у своєму фірмовому стилі.

СК Дніпро-1, який зимуватиме в статусі лідера УПЛ, побажав українським військовим незламного духу та сили. "Переконані, що вже невдовзі чемпіонат України, у першу чергу, вашими зусиллями, прийде в Донецьк і Луганськ, Севастополь і Сімферополь", – дніпровський клуб вірить у швидке повернення всіх тимчасово окупованих територій під контроль України. Віримо й ми.

"Сьогодні – особливий день для нашої країни. День Збройних Сил України.Фактично, сьогодні кожен день в Україні – це день наших ЗСУ, які захищають нас, оберігають від ворожих ракет і снарядів, від звірств нелюдів, які прийшли на нашу землю. Щодня ви готові віддати заради своєї країни найдорожче, що у вас є. Хай береже вас Бог. Слава ЗСУ!" – підкреслив капітан збірної України Андрій Ярмоленко.

"Дякую", – написав Олександр Зінченко, додавши емодзі українського прапора.

Екс-президент Руха Григорій Козловський назвав воїнів титанами, велетами духу і могутньою силою. "Ми всі зараз – Збройні сили України. Впевнений, що Перемога буде за нами, і вона вже близько! А ми в цьому допоможемо", – зазначив Козловський.

"Нехай всі ваші родини дочекаються вас додому цілими та неушкодженими. Вічно будемо пам'ятати героїв, які поклали своє життя, захищаючи нашу неньку... Дуже сподіваємось, що вже наступного року ми всі разом відсвяткуємо нашу спільну перемогу", – привітання українським військовим від Металіста 1925. Швидкого повернення з перемогою воїнам побажав і рівненський Верес.

Кривбас, головний тренер якого Юрій Вернидуб кілька місяців провів на фронті, теж захоплюється мужністю наших захисників. "Саме завдяки вам, наші воїни, Україна вистояла, збереглася як незалежна держава, перехопила ініціативу, захищає мирне небо над нашими головами та продовжує виганяти клятого ворога подалі з наших земель", – криворізький клуб тримає кулаки за наших героїв.

Дякуємо вам, воїни! Слава Україні!

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