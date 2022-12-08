Владелец донецкого Шахтера Ринат Ахметов несколько иначе видит свое место в финансовой пирамиде Украины.

"Я не олигарх. Я никогда не был и не собираюсь быть олигархом.

"Коломойский, Суркис, Ахметов – после каждой программы были звонки, кипиши": как Цыганык терпел вмешательство в работу

Я самый крупный частный инвестор, работодатель и налогоплательщик в Украине", – цитирует Ахметова The Washington Post.

Напомним, летом Ринат Леонидович, чтобы не попасть под закон об олигархах, решил закрыть свою медиаимперию: ряд СМИ и телеканалов (в том числе "Футбол 1/2/3" и "ШахтерТВ") прекратили существование, а лицензии были возвращены государству и аннулированы.

День ВСУ: главная команда Украины принимает поздравления – Донецк, Луганск и Крым ждут возвращения УПЛ