"Я никогда не был и не собираюсь быть олигархом": Ахметов удивил откровенным признанием
Владелец донецкого Шахтера Ринат Ахметов несколько иначе видит свое место в финансовой пирамиде Украины.
"Я не олигарх. Я никогда не был и не собираюсь быть олигархом.
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Я самый крупный частный инвестор, работодатель и налогоплательщик в Украине", – цитирует Ахметова The Washington Post.
Напомним, летом Ринат Леонидович, чтобы не попасть под закон об олигархах, решил закрыть свою медиаимперию: ряд СМИ и телеканалов (в том числе "Футбол 1/2/3" и "ШахтерТВ") прекратили существование, а лицензии были возвращены государству и аннулированы.
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