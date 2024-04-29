"Я ничего о нём не знал": легенда Ливерпуля признался, что "гуглил" имя нового тренера "красных"
Робби Фаулер признался, что ничего не знал о будущем наставнике Ливерпуля Арне Слоте.
В минувшие выходные Слот достиг устного соглашения с Ливерпулем. Клубу и тренеру осталось уладить формальности в виде оформления документов. Экс-нападающий "красных" Робби Фаулер признался, что вообще ничего не знал об этом нидерландском специалисте.
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"Буду честен. Я понятия не имел, кто такой Арне Слот. Я ничего о нём не знал, включая то, какой футбол он ставит своим командам. Мне пришлось "погуглить", чтобы узнать о нём побольше. Что ж, время покажет, сможет ли он сделать Ливерпуль сильнее, чем это удалось Клоппу. Это будет непросто. Игроки работали под руководством Клоппа почти девять лет, и теперь внезапно всё должно измениться.
Уверен, руководство клуба провело хорошее исследование перед выбором тренера. Считаю, Слот – хороший выбор. Они искали не быстрое решение, а человека, который понимает болельщиков и клубную культуру", – цитирует Фаулера Daily Mirror.
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