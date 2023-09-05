"Інтерв'ю Берези я не читав. Я не знаю, хто такий Береза, ніколи його не бачив і жодного разу з ним не спілкувався.

"Металічне нещастя імені Ярославського": Береза розніс Краснікова, звинувативши його у футбольному заробітчанстві

Мірилом роботи у футболі є результат. Нам вдалося створити боєздатний колектив. Минулого сезону СК Дніпро-1 до передостаннього туру боровся за чемпіонство в УПЛ, вийшов із групи Ліги конференцій, заробив гроші у єврокубках, і Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Як кажуть у футболі: рахунок на табло.

Чия заслуга в трансфері Довбика у Жирону? Насамперед, це заслуга самого Артема, який забив 24 голи минулого сезону. Але, крім того, що він чудовий футболіст, він ще порядна людина. Артем міг піти вільним агентом і отримати кращий контракт, а його агент Олексій Люндовський – хороші комісійні. До честі Артема та його агента, він продовжив контракт зі СК Дніпро-1 і дав заробити пристойні гроші клубу, в якому став зіркою", – сказав Красніков у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, напередодні почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза звинуватив тандем Кучер/Красніков у вильоті команди з єврокубків, а вже колишнього спортивного директора обізвав футбольним заробітчанином, який може працювати лише у клубах з "мільярдними бюджетами".

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