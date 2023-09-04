"Пара Кучер – Красніков – основні винуватці вильоту СК Дніпро-1 з єврокубків. Я не вірю в їхній тандем. Вони люди зовсім іншого керунку.

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Що маю на увазі? Це обкладання футболістів податками або грають тільки ті гравці, агенти яких перебувають в орбіті Краснікова. Це металічне нещастя імені Ярославського.

Красніков топ-менеджер? У нього може бути успіх тільки в тій команді, де є мільярди. А у всіх інших клубах буде просто дурилово. Красніков – це гравець великих грошей, але рано чи пізно це закінчиться", – сказав Береза у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Красніков пропрацював спортивним директором СК Дніпро-1 рівно рік – з серпня 2022-го по серпень 2023-го.

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