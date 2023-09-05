"Интервью Березы я не читал. Я не знаю, кто такой Береза, никогда его не видел и ни разу с ним не общался.

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Мерилом работы в футболе является результат. Нам удалось создать боеспособный коллектив. В прошлом сезоне СК Днепр-1 до предпоследнего тура боролся за чемпионство в УПЛ, вышел из группы Лиги конференций, заработал деньги в еврокубках, и Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Как говорят в футболе: счет на табло.

Чья заслуга в трансфере Довбика в Жирону? Прежде всего, это заслуга самого Артема, который забил 24 гола в прошлом сезоне. Но, кроме того, что он замечательный футболист, он еще порядочный человек. Артем мог уйти свободным агентом и получить лучший контракт, а его агент Алексей Люндовский – хорошие комиссионные. К чести Артема и его агента, он продлил контракт со СК Днепр-1 и дал заработать приличные деньги клубу, в котором стал звездой", – сказал Красников в комментарии изданию Украинский футбол.

Напомним, накануне почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза обвинил тандем Кучер/Красников в вылете команды из еврокубков, а уже бывшего спортивного директора обозвал футбольным заробитчанином, который может работать только в клубах с "миллиардными бюджетами".

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