"На жаль, Андрій Анатолійович Русол помилився у виборі тренерського штабу. Будемо розбиратись, чому так вийшло. Я абсолютно довіряю Русолу, але вибір Кучера та Краснікова був пов'язаний лише з тим, що вони привели з собою футболістів Металіста, а СК Дніпро-1 тоді дуже не вистачало гравців.

"У тренерському штабі будуть зміни": в СК Дніпро-1 прокоментували можливість повернення Йовічевіча

Кучера і Краснікова ніхто не запрошував, вони прийшли самі, пообіцявши привести з собою гравців. Була повна безвихідь перед неповною безвихіддю. Начебто вони і врятували тоді СК Дніпро-1, але нам довелось грати за їхніми правилами.

Це була така собі хитра угода, але я із самого початку не вірив у Кучера і Краснікова. У той час я із своїм сином Максимом пішов на фронт і ми фактично усунулись від прийняття рішень в СК Дніпро-1. Русол мав абсолютний карт-бланш від мене і Максима", – сказав Береза у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, тандем Кучер/Красніков минулого сезону привів СК Дніпро-1 до срібних медалей УПЛ.

Дніпро-1 не зміг обіграти ЛНЗ і покидає Ужгород – феноменальний Пеньков врятував дебют Дулуба