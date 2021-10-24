Головний тренер Роми Жозе Моурінью знову висловився щодо комплектації команди. Після поразки від Буде-Глімт (1:6) у Лізі конференцій Особливий бідкався, що у нього лише 13 якісних гравців.

"Коли хтось говорить, що Моурінью незадоволений, то це велика брехня. Моурінью хоче більше гравців? Звичайно, як і будь-який тренер, він хоче нових футболістів, щоб проводити ротацію і підтримувати баланс.

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Моурінью хоче, щоб всі гравці були на одному рівні? Так, але Моурінью – не засранець, він поважає власників клубу. Моурінью розуміє і приймає ситуацію.

Такий результат, як в матчі з Буде-Глімт, трапляється раз у житті, але відповідальність за нього лише на мені. Не не гравцях, не на спортивному директорі. Я випустив такий склад, знаючи, що з ним ризикую програти. Я не думав, що це буде так жахливо, але відповідальність залишається на мені.

Я зробив це, тому що злякався, що на штучному полі гравці отримають травми, а у мене в складі немає двох футболістів на кожну позицію. Я беру відповідальність на себе", – цитує Моурінью Football Italia.

Вже сьогодні, 24 жовтня, Рома протистоятиме Наполі у поєдинку Серії А.

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