Главный тренер Ромы Жозе Моуринью вновь высказался по поводу комплектации команды. После поражения от Будё-Глимт (1:6) в Лиге конференций Особенный жаловался, что у него только 13 качественных игроков.

"Когда кто-то говорит, что Моуринью недоволен, то это большая ложь. Моуринью хочет больше игроков? Конечно, как и любой тренер, он хочет новых футболистов, чтобы проводить ротацию и поддерживать баланс.

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Моуринью хочет, чтобы все игроки были на одном уровне? Да, но Моуринью – не засранец, он уважает владельцев клуба. Моуринью понимает и принимает ситуацию.

Такой результат, как в матче с Будё-Глимт, случается раз в жизни, но ответственность за него только на мне. Не не игроках, не не спортивном директоре. Я выпустил такой состав, зная, что с ним рискую проиграть. Я не думал, что это будет так ужасно, но ответственность остается на мне.

Я сделал это, потому что испугался, что на искусственном поле игроки получат травмы, а у меня в составе нет двух футболистов на каждую позицию. Я беру ответственность на себя", – цитирует Моуринью Football Italia .

Уже сегодня, 24 октября, Рома будет противостоять Наполи в поединке Серии А.