Ліга конференцій 2021/22, 3 тур

Група А

Алашкерт – ЛАСК – 0:3

Голи: Хон Хен Сок, 35, Гойгінгер, 68, Міхорль, 90+2

Нереалізований пенальті: Моншайн, 30 (ЛАСК)

Група B

Анортосіс – Флора – 2:2

Голи: Делетич, 25, Попович, 28 – Саппінен, 38, 80

Група С

Буде-Глімт – Рома – 6:1

Голи: Ботхейм, 8, 52, Берг, 20, Сольбаккен, 71, 80, Пеллегріно, 78 – Перес, 28

Група G

Вітесс – Тоттенхем – 1:0

Гол: Віттек, 78

Група H

Карабах – Кайрат – 2:1

Голи: Шейдаєв, 79, Хусейнов, 90+1 – Канте, 19 (пен)

Аутсайдер квартету А Алашкерт, який програв два стартові матчі, намагався здобути перші очки у поєдинку з ЛАСКом. Австрійці після двох турів набрали 4 очки і посідали друге місце. У першому таймі ближчим до забитого м'яча був саме ЛАСК, але Моншайн не зумів реалізувати пенальті – стійка врятувала вірменську команду. Однак вже за кілька хвилин гості таки вийшли вперед завдяки влучному удару Хон Хен Сока. У другому таймі австрійці забили ще двічі і святкували перемогу, залишившись на другому місці з 7-ма очками. Алашкерт з нулем замикає турнірну таблицю.

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У групі B зустрічалися аутсайдери – і Анортосіс, і Флора після двох турів не набрали жодного балу. Відповідно, лише перемога залишала кожній із команд шанси на вихід з групи. В середині першого тайму ударна трихвилинка дозволила кіпріотам оформити комфортну перевагу в два м'ячі. Естонці ще до перерви скоротили відставання зусиллями Саппінена, перенісши інтригу на другий тайм. Наприкінці поєдинку Саппінен оформив дубль і дозволив Флорі уникнути поразки. Обидві команди набрали перші очки і залишаються на дні таблиці.

Буде-Глімт приймав Рому в рамках квартету С, у якому виступає і луганська Зоря. Це був поєдинок лідерів групи – "джалороссі" виграли обидва матчі, а норвежці мали 4 очки після двох турів. Буде-Глімт розпочав активніше і швидко повів у рахунку. Ботхейм ударом з кількох метрів завершив класну комбінацію господарів. На 20-й хвилині норвежці вдруге шокували Жозе Моурінью – Берг класним дальнім ударом ледь не порвав сітку і змусив фанатів шаленіти. Розкішний гол!

Однак, Рома доволі швидко відквитала один м'яч. Діавара класним пасом вивів Переса віч-на-віч з кіпером, а Карлес не схибив, пробивши в нижній кут. Цей гол став останнім до перерви, хоча Буде-Глімт змарнував кілька класних нагод, щоб відновити перевагу в 2 м'ячі.

У перерві Моурінью провів одразу три заміни, випустивши Шомуродова, Мхітаряна і Крістанте. Але забив знову Буде-Глімт. Діавара та Ель-Шаараві, на відміну від суперника, вимкнулись з епізоду, а Ботхейм ударом з лінії воротарського оформив дубль. На 71-й хвилині Моурінью був весь червоний від сорому – Сольбаккен завершив контратаку господарів, класно обдуривши Партісіу. Приниження? Якби ж то! Буде-Глімт забив ще двічі, оформивши повний крах Роми. 6:1 – після трьох турів норвежці набрали 7 очок і очолили квартет. Римляни з 6-ма пунктами ідуть другими.

Тоттенхем, який очолював групу G з 4-ма пунктами, поїхав у гості до Вітесса. Нідерландська команда мала 3 бали після двох турів і в разі перемоги обходила "шпор" у турнірній таблиці. Нуну Ешпіріту Санту залишив поза заявкою Кейна та Сона, що значно зменшило атакувальний потенціал лондонців. Вітесс більше бив по воротах у першому таймі, але нулі на табло до перерви не змінилися. Вони ж трималися впродовж більшої частини другого тайму, але на 78-й хвилині Віттек таки вразив ворота Тоттенхема! 1:0 – "шпори" відкотилися на 3 місце, а Вітесс тепер другий.

Карабах – лідер квартету H з 4-ма очками – приймав Кайрат (1 очко). Цей матч обслуговував український арбітр Євген Арановський, який вже на 19-й хвилині призначив пенальті у ворота Карабаха і "нагородив" голкіпера жовтою карткою. Канте з позначки не схибив, встановивши підсумок першого тайму. Карабах відігрався лише на 79-й хвилині, а в компенсований час і вирвав перемогу, підтвердивши статус лідера.

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