"Я вирішив грати саме цим складом, тому відповідальність на мені. Робив це з добрих намірів, щоб дати шанс тим, хто сильно працює, щоб трішки застосувати ротацію. Вирішив надати відпочинок багатьом гравцям.

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Ми програли команді, яка показала більш якісний футбол цього вечора. Це так просто. Якби я міг завжди грати одним складом, я б грав. Але це ризиковано, бо у нас є велика різниця між класом двох груп футболістів. Я знаю вміння цього складу, але я очікував більшого від них. Як я вже й казав, це мій вибір і моя відповідальність.

Кожна поразка залишає слід. Я говорив з хлопцями і був чесний. З вами я не можу бути чесним. У нас лише 13 гравців, які представляють одну команду, інші ж – на іншому рівні. Зрештою, є й позитив: тепер ніхто не питатиме мене, чому я завжди використовую одних і тих же гравців.

Наша основна група грає чудово, має правильну ментальність і набирає очки. Ми будемо грати з відповідним настроєм у неділю. Ми вже говорили приватно з хлопцями. Поразка 1:6 не змусить мене повторити це привселюдно", – цитує Моурінью Football Italia.

Нагадаємо, Рома та Буде-Глімт виступають в групі С Ліги конференцій разом із луганською Зорею та болгарським ЦСКА Софія.

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