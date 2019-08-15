"Я не вірю у Заварова та Михайличенка": вболівальники Динамо про фіаско з Брюгге, відставку Хацкевича та нового тренера

Динамо поступилось Брюгге у двоматчевій дуелі Ліги чемпіонів, а Олександр Хацкевич був відправлений у відставку. "Футбол 24" вийшов на вулиці Києва, аби запитати у мешканців столиці їхню думку про зміни у "біло-синій" команді.
Київська команда поступилась у першому поєдинку третього кваліфікаціного раунду Ліги чемпіонів у Брюгге місцевій команді з рахунком 0:1. У домашніх стінах Динамо зобов'язане було перемогти у два м'ячі, аби стовідсотково пробитись у наступну стадію турніру. Підопічні Хацкевича забили тричі, але й пропустили аналогічну кількість голів, залишившись за бортом найпрестижнішого клубного турніру Європи.
Думки мешканців столиці щодо гри Динамо у матчі проти Брюгге розділились. Хтось вважає, що кияни показали не надто яскраву гру:
Результат не дуже гарний. Гра також не дуже сподобалась, так як і у матчі з Шахтарем.
Дехто виділяє позитивні та негативні сторони у грі Динамо:
З позитиву відзначу, що команда боролась, старалась, три рази виходили вперед, але три рази, на жаль, Брюгге відігравався. З негативу – гра в обороні була не найкращою.
А хтось вважає, що підопічні Хацкевича провели ідеальний матч:
Матч проти Брюгге був хорошим. Я б навіть сказав, що кияни показали ідеальну гру. Трошки розслабились через те, що постійно були попереду і потрібно було наздоганяти суперника, який вибігав у контратаки.
Існує навіть доволі несподівана теорія про те, що Динамо не дозволило пройти у наступну стадію...Брюгге.
Про звільнення Олександра Хацкевича
Наступного дня після вильоту Динамо з Ліги чемпіонів президент киян Ігор Суркіс прийняв рішення звільнити Олександра Хацкевича та весь тренерський штаб команди. Більшість вболівальників вважає це рішення правильним.
Звільнення Хацкевича? Я вважаю, що це позитивний крок. Потрібно попрацювати зі складом і все буде класно. Взагалі, у мене більше претензій не до Хацкевича, а до Суркіса. Хацкевича можно було звільнити ще після минулого сезону і займатись складом команди. А те, що його зараз звільнили... Ну добре, давайте нового тренера знайдемо. Хто зараз візьме команду? Вже сезон розпочався!
Виділяють негативні риси у тренерській манері Хацкевича.
Вважають методи тренувань Динамо застарілими:
Хацкевич – лайно. Нам потрібно йти у ногу з часом, а вони далі тренують по системі Лобановського. Тоді яка може бути гра команди, якщо методи Лобановського працювали у 90-х і 2000-х, а зараз 2019-й.
Наступний тренер Динамо
Після звільнення Олександра Хацкевича постало логічне питання, хто ж буде наступним наставником "біло-синіх". Більшість шанувальників киян вважають, що потрібно відійти від концепції "динамівських сердець".
Один із вболівальників називає конкретне ім'я українського тренера, щоправда, у нього вже є команда:
Кого хотів би бачити наступним тренером Динамо? Я вважаю, що найкращим кандидатом є Дмитро Михайленко.