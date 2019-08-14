Суркіс обирає з двох кандидатів на посаду виконувача обов'язків головного тренера Динамо, – ЗМІ

Президент Динамо Ігор Суркіс має дві кандидатури на посаду головного тренера київського клубу.

Президент Динамо Ігор Суркіс поки не прийняв рішення щодо нового головного тренера команди, повідомляє Sport.ua з посиланням на власні джерела.

Хацкевич офіційно звільнений з Динамо – тренерський штаб також пішов у відставку

За інформацією видання, на цей момент є дві кандидатури, які можуть очолити команду з приставкою виконувач обов'язків. Це – Олексій Михайличенко та Олександр Заваров.

Михайличенко наразі обіймає посаду спортивного директора клубу, а Заваров працює селекціонером. Додається, що обидва попередньо готові прийняти команду.

Нагадаємо, Олександра Хацкевича було звільнено з посади головного тренера Динамо після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів.

Динамо – Брюгге: браво за душевну гру, шок від провалів, вбивчі заміни – трилер з 6 голів і 2 вилучень на прощання з ЛЧ