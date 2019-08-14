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Суркіс обирає з двох кандидатів на посаду виконувача обов'язків головного тренера Динамо, – ЗМІ

16:34 5395 Читать на русском
Суркіс обирає з двох кандидатів на посаду виконувача обов'язків головного тренера Динамо, – ЗМІ
Ігор Суркіс / фото: ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс має дві кандидатури на посаду головного тренера київського клубу.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

Президент Динамо Ігор Суркіс поки не прийняв рішення щодо нового головного тренера команди, повідомляє Sport.ua з посиланням на власні джерела.

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За інформацією видання, на цей момент є дві кандидатури, які можуть очолити команду з приставкою виконувач обов'язків. Це – Олексій Михайличенко та Олександр Заваров.

Михайличенко наразі обіймає посаду спортивного директора клубу, а Заваров працює селекціонером. Додається, що обидва попередньо готові прийняти команду.

Нагадаємо, Олександра Хацкевича було звільнено з посади головного тренера Динамо після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Теги
Олексій Михайличенко Олександр Заваров Динамо Динамо Ігор Суркіс Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо - Брюгге
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