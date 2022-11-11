"Я даю інтерв'ю зі 17 років. Тепер я нарешті вільний, більше не треба заганяти себе в рамки і говорити те, що потрібно. Я не срав ні на чию матір. Я поясню, як все було, бо розумію, що тема набрала гостроти. Я підійшов у перерві, після того, як суддя створив нам проблеми. Першої жовтої Лєвандовскі не було, кутовий нам не призначили, потім фол на Маркосі Алонсо… Очевидні моменти, там не може бути інших рішень.

Вилучення Піке в останньому матчі у кар'єрі та камбек каталонців: відеоогляд матчу Осасуна – Барселона

Ми заходимо в тунель, і я кажу цьому судді, що він завжди нам шкодить. Тільки за це він показав мені червону. Я здивований, що він вигнав мене за це. За одне слово виганяють, нічого не можеш сказати. В АПЛ дозволяють розмовляти з арбітрами. Я вже вилучений і йду в роздягальню з товаришами, які щойно дограли. В тунелі справді хтось сказав: "Я срав на твою й***ну матір". Суддя почув це зі своєї роздягальні і приписав ці слова мені", – виправдався Піке у розмові з Twitch-стрімером Ібаї Льяносом.

Нагадаємо, для 35-річного захисника це був останній матч за Барсу, але він залишився в запасі і отримав пряму червону в перерві за нібито образу судді.

Барселона перемогла Осасуну – Лєвандовскі отримав першу за 9 років червону, Піке завершив кар'єру скандальним вилученням