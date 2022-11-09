Барселона після осічок Реала з Жироною та Райо закріпилася на вершині турнірної таблиці Ла Ліги, однак "вершкові" трималися зовсім поруч – всього у двох очках позаду. В таких умовах каталонці не мали права на помилку, але у 14-му турі на них чекав дуже серйозний суперник. Осасуна серйозно претендує на потрапляння в ЛЧ, а в останніх трьох поєдинках у Памплоні "блаугранас" виграли лише раз.

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Фани Барселони очікували на дуже непросте протистояння. Сумні прогнози підтвердились вже на 6-й хвилині зустрічі – наваррці заробили кутовий, Рубан Гарсія виконав подачу, а Давід Гарсія замкнув її потужним ударом головою. Точно в правий кут! 1:0. Із центрбеком Осасуни недопрацював Бускетс, який і привіз корнер.

На цьому проблеми не завершились. Господарі грали дуже агресивно, пресингуючи Барсу на її половині. Бускетс же продовжив плужити – на 16-й хвилині його чергова втрата м'яча завершилась контратакою із вриванням Авіли на лівий край штрафного. Чімі пробив під ближню стійку, але не влучив у площину.

В середині першого тайму Барселона почала вирівнювати хід зустрічі. "Блаугранас" почали створювати небезпечні моменти – зокрема, на 27-й хвилині Лєвандовскі обігрався у стіночку з Дембеле й бахнув метрів з 12-ти у правий нижній. Айтор Фернандес парирував, хоча Роберт цілком міг вивести Усмана віч-на-віч. А далі сталася катастрофа...

Лєвандовскі ще на 11-й хвилині отримав жовту картку, притримавши Начо Відаля за руку. На 31-й же поляк вистрибнув у повітря й ліктем заїхав у голову Давіду Гарсії. Арбітр показав Роберту другу жовту – і це було тільки друге вилучення в кар'єрі нападника. Першу він отримав ще за часів виступів у Борусії Д, в лютому 2013-го.

Цей епізод вибив Барсу з колії. Осасуна впевнено контролювала гру, хоча в атаці постійно чогось не вистачало. Гості могли покарати за такий футбол прямо перед перервою зусиллями Торреса – він забив гол, замкнувши простріл Альби на лінію воротарського. На щастя для памплонців, лайнсмен помітив у Феррана офсайд.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Осасуни. У підтрибунному приміщенні Барселона примудрилася нарватись на друге вилучення – його отримав Піке. У своєму останньому матчі в якості футболіста центрбек відпочивав у запасі, однак після свистка на перерву він пішов сперечатись з арбітром, отримавши червону.

Ось так ефектно завершилась кар'єра Піке-гравця. Втім, без досягнень у цьому матчі Жерар не залишився. Легендарний центрбек наздогнав Стоїчкова за кількістю вилучень у ка'єрі за Барселону – у них по 11 штук. Обидва лідирують у каталонському списку збирачів червоних карток.

Другий тайм Осасуна розпочала значно скромніше. Барселона одразу захопила контроль над м'ячем і територією, почавши активно працювати флангами. Це моментально вилилось у гол – Альба на 48-й хвилині виконав простріл на лінію воротарського, Торрес у боротьбі з двома центрбеками скинув м'яч назад під удар Педрі, а той у дотик пробив під ближню стійку. 1:1!

Втім, надалі справи у каталонців йшли не так круто. Господарі зуміли зібратись, вирівнявши хід зустрічі й почавши роити дуже сміливі речі. Зокрема, на 69-й хвилині Авіла несподівано бахнув з флангу під поперечину, ледь не перекинувши тер Штегена – Марк-Андре врятував. На 79-й же Кіке Гарсія замикав простріл на лінію воротарського, завдавши удар п'яткою в ближній кут. М'яч влучив у зовнішній бік сітки.

Це були свіжі гравці. В середині другого тайму Ягобо Арасате провів усі п'ять замін, однак і Хаві не сидів без діла. На полі з'явились Гаві, Фаті та Рафінья – і саме це допомогло перегорнути зі зустрічі на 85-й хвилині. Героєм став Рафінья, який уникнув офсайду й відкрився під шикарне закидання Френкі Де Йонга з центру поля. Бразилець не став обробляти м'яч, одразу ж пробивши головою над голкіпером – благо, той вийшов з воріт. 1:2!

Барселона на рівному місці вирвалась уперед, хоча вже на 90-й хвилині Осасуна могла врятуватись від поразки. Гаві скинув крос з флангу прямо на ногу Монкайолі, а той потужно вистрілив метрів з 12-ти. Від голу врятував один із гравців господарів, який опинився на шляху м'яча. У підсумку, фінальний свисток зафіксував надзвичайну важку перемогу "блаугранас".

Барселона набрала 37 очок і відірвалась від Реала на 5 залікових балів, хоча у мадридців залишається матч у запасі. Осасуна ж залишилась на шостій сходинці з 23 пунктами в активі. Це був останній поєдинок цих команд перед ЧС-2022 – наступний вони проведуть вже 31 грудня.

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