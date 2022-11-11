"Я даю интервью с 17 лет. Теперь я наконец-то свободен, больше не надо загонять себя в рамки и говорить то, что нужно. Я не срал ни на чью мать. Я объясню, как все было, потому что понимаю, что тема набрала остроты. Я подошел в перерыве, после того, как судья создал нам проблемы… Первой желтой Левандовски не было, угловой нам не назначили, потом фол на Маркосе Алонсо… Очевидные моменты, там не может быть других решений.

Удаление Пике в последнем матче в карьере и камбек каталонцев: видеообзор матча Осасуна – Барселона

Мы заходим в туннель, и я говорю этому судье, что он всегда нам вредит. Только за это он показал мне красную. Я удивлен, что он выгнал меня за это. За одно слово выгоняют, ничего не можешь сказать. В АПЛ разрешают разговаривать с арбитрами. Я уже удален и иду в раздевалку с товарищами, которые только доиграли. В туннеле действительно кто-то сказал: "Я срал на твою е***ую мать". Судья услышал это из своей раздевалки и приписал эти слова мне", – оправдался Пике в разговоре с Twitch-стримером Ибаи Льяносом.

Напомним, для 35-летнего защитника это был последний матч за Барсу, но он остался в запасе и получил прямую красную в перерыве якобы за оскорбление судьи.

Барселона победила Осасуну – Левандовски получил первую за 9 лет красную, Пике завершил карьеру скандальным удалением