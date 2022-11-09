Барселона здобула вольову перемогу над Осасуною в 14-му турі Прімери (2:1). Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".

"Синьо-гранатові" пропустили вже на 6-й хвилині. Успіх памплонцям приніс кутовий, який влучним ударом завершив Давід Гарсія. Незабаром справи Барси стали ще гіршими – Роберт Лєвандовскі ще до перерви отримав другу жовту і залишив команду вдесятьох.

Озброєні фанати Барселони напали на суперників – є постраждалі

Підопічні Хаві зуміли перевернути гру в другому таймі. Спершу відзначився Педрі, а переможний гол після пасу де Йонга забив Рафінья, перекинувши кіпера ударом головою. 1:2 – Барселона пішла на перерву лідером чемпіонату Іспанії. Наступний матч Ла Ліги каталонці зіграють вже після ЧС-2022.

Цей поєдинок став останнім у кар'єрі Жерара Піке. Захисник на поле не вийшов, але примудрився отримати червону картку за образи на адресу арбітра. От таке завершення кар'єри.

Барселона перемогла Осасуну – Лєвандовскі отримав першу за 9 років червону, Піке завершив кар'єру скандальним вилученням

За що був вилучений Жерар Піке:

Piqué arguing with Gil Manzano during the halftime against Osasuna pic.twitter.com/rTugpBaVcN — FCB One Touch (@FCB_OneTouch) November 8, 2022

Відео голів і огляд матчу: