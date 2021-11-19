"Я не привозив Доннарумму до ПСЖ, я не таксист. Я працюю лише на користь моїх гравців і не шкодую ні про що.

Доннарумма хоче бути номером один у ПСЖ – голкіпер сподівається, що клуб вирішить ситуацію з Навасом

Не думаю, що його турбує ситуація з Навасом, але в жодному разі мені не шкода. Це новий етап у кар'єрі Джанлуїджі, немає жодних проблем", – цитує Райолу Sport Mediaset.

Нагадаємо, Джанлуїджі влітку перебрався у ПСЖ з Мілана на правах вільного агента. Поки італійський воротар веде конкуренцію за перший номер з Кейлором Навасом.

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