"Я не привозив Доннарумму у ПСЖ, я не таксист", – Райола відхрестився від проблем голкіпера у Парижі
Скандальний агент Міно Райола не звертає уваги на капризи свого клієнта воротаря ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми.
"Я не привозив Доннарумму до ПСЖ, я не таксист. Я працюю лише на користь моїх гравців і не шкодую ні про що.
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Не думаю, що його турбує ситуація з Навасом, але в жодному разі мені не шкода. Це новий етап у кар'єрі Джанлуїджі, немає жодних проблем", – цитує Райолу Sport Mediaset.
Нагадаємо, Джанлуїджі влітку перебрався у ПСЖ з Мілана на правах вільного агента. Поки італійський воротар веде конкуренцію за перший номер з Кейлором Навасом.
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