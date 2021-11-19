Я не привозил Доннарумму в ПСЖ, я не таксист. Я работаю только в пользу моих игроков и не жалею ни о чем.

Доннарумма хочет быть номером один в ПСЖ – голкипер надеется, что клуб решит ситуацию с Навасом

Не думаю, что его беспокоит ситуация с Навасом, но ни в коем случае мне не жалко. Это новый этап в карьере Джанлуиджи, нет никаких проблем", – цитирует Райолу Sport Mediaset.

Напомним, Джанлуиджи летом перебрался в ПСЖ из Милана на правах свободного агента. Пока итальянский вратарь ведет конкуренцию за первый номер с Кейлором Навасом.

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