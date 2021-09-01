ПСЖ усіх нагнув

Хамад бін Халіфа Аль Тані: запам’ятайте це ім’я, адже столиця європейського футболу перемістилася у Доху. І не лише через Мундіаль 2022-го. Зараз тут вирішуються долі найкращих гравців планети. Мессі, Рамос, Вейналдум, Доннарумма, Ашраф… У когось ще є сумніви щодо головного фаворита Ліги чемпіонів? Емір Катару зібрав фантастичну команду за “копійки”. Легенди Барси і Реала дісталися парижанам абсолютно безкоштовно. Як і найкращий кіпер Євро-2020! Левова частка затрат ПСЖ – це трансфер марокканського латераля з Інтера за 60 мільйонів євро.

Та не поспішайте захоплюватися. Зразкова, на перший погляд, кампанія віце-чемпіонів Франції фактично вбиває залишки фінансового фейр-плей УЄФА. Париж офіційно витратив 83 мільйони євро, тоді як дохідна частина складає мізерні 9. Сюди ж потрібно додати шалені контракти новачків, підписні бонуси, комісійні агентам. Наприклад, зарплата Мессі коливається в межах 40-45 млн євро, приблизно стільки ж аргентинець отримав за підписання контракту. За аналогічною схемою на Парк де Пренс перебралися екс-зірки Мадрида, Ліверпуля і Мілана.

Сини Мессі зараховані до академії ПСЖ

Безкоштовний сир буває лише у мишоловці, чи не так? За інформацією французьких ЗМІ, у бюджеті ПСЖ утворилася серйозна дірка (майже 200 мільйонів). У прозорому менеджменті ситуацію вирішив би логічний продаж Мбаппе, але ПСЖ рухається іншим шляхом. Шейху, який сидить на величезних запасах газу та нафти, не потрібні гроші, тим паче після підтримки Чеферіна у війні з Суперлігою. Про здорову конкуренцію на ринку, схоже, можна забути.

Барселона – банкрут, Лапорта – не божевільний

Прихильники каталонського клубу все ще протирають очі. Можливо, це сон? Менш ніж за 12 місяців Барса втратила усіх зірок атаки – Суареса, Мессі та Грізманна. Якщо уругваєць став жертвою кадрової чистки Бартомеу після лісабонських 2:8, то шокуючі трансфери аргентинця з французом – вимушений захід. Усе дуже просто, “блаугранас” – по вуха в лайні. Загальний борг перевалив за 1 мільярд євро, і з кожною новою прес-конференцією Лапорти ця сума збільшується.

Відпустивши Лео й давно нерентабельного Грізі, каталонці зекономили 180 млн євро лише на зарплатах. Так, вже традиційно не знайшлося покупців на Коутінью, П’яніча або Умтіті, але кілька хороших угод в останній день трансферів (Емерсон, Моріба, Грізманн) втримають “кулес” на плаву. 90 мільйонів – хороша фінансова ін’єкція, що дозволяє виграти час.

Лапорта тільки продавав, а за новачків багато платити не довелося. Річна оренда Деміра обійшлася каталонцям у 500 тисяч євро, Мемфіс, Ерік та Агуеро приєднались до Барси вільними агентами, Севілья безкоштовно відпустила Люка Де Йонга. На Камп Ноу затягують паски до кращих часів, проте робити з цього трагедії не треба. У Барселоні з’явилась прекрасна екосистема для розвитку молодих гравців. Ансу, Рікі, Педрі, Ерік, Ніко та Гаві повинні зробити крок вперед.

Флорентіно провалився, Атлетіко святкує

Мбаппе залишається. Флорентіно Перес спіймав облизня, намагаючись підсилити Мадрид паризькою суперзіркою. 29 серпня, за два дні до закриття трансферного вікна, іспанські ЗМІ називали переїзд 22-річного форварда у Реал питанням годин, але не склалося. Сага імені Мбаппе сильно нагадувала мильну оперу з Неймаром в головній ролі. ПСЖ начебто привідчинив двері для перемовин, а потім виставив Бартомеу космічний цінник.

Париж виграв локальну битву. Шейхи зберегли потенційно найкращого гравця планети, тим самим суттєво підвищивши власні шанси на ЛЧ, і водночас пригальмували перебудову Флорентіно. Звісно, через 9 місяців “бланкос” можуть забрати Мбаппе без жодних компенсацій, але ніхто не гарантує, що він вистоїть під тиском ПСЖ? Ба більше, вже в розташуванні збірної Франції Кіліан отримав від шейхів щедру пропозицію – 90 (!) млн євро чистими за два роки. Далі буде…

Провалений трансфер Мбаппе повністю змінює “геополітичну” ситуацію у Ла Лізі. Атлетіко зараз – явний фаворит чемпіонських перегонів, принаймні на папері. Грізманн, Де Пауль та Кунья зроблять команду Сімеоне ще сильнішою. Той же Реал обмежився покупкою Камавінга, вкотре з перспективою на майбутнє. Алаба приєднався до мадридців на правах вільного агента.

Найбільші зірки Серії А їдуть в АПЛ

Кріштіану миттєво відреагував на трансфер Мессі в ПСЖ. Португалець просто не міг сидіти, склавши руки. Шаленство на трансферному ринку підштовхувало до радикальних рішень. Йому знадобилось 3 роки, аби зрозуміти, що Ювентус навряд чи виграє Лігу чемпіонів. Відтак, 36-річний португалець зателефонував Мендешу, а той вийшов на обидва манчестерські клуби.

У розпал чуток про союз з Сіті усе змінив дзвінок сера Алекса. Саме легендарний коуч МЮ нібито переконав Глейзерів повернути легенду на Олд Траффрд. Перемовини вдалося завершити ледь не в рекордні терміни. Ціна питання – скромні та навіть трохи принизливі для Рона 15 млн євро + бонуси. Манкуніанці нарешті претендують на все, Санчо та Варан довершують склад мрії.

А ось Гвардіола після провалу з Кейном залишився без якісного центрфорварда. “Містяни” оформили найдорожчий трансфер в історії АПЛ, підписавши Гріліша (117 млн євро), а позицію “дев’ятки” довірили Жезусу. Наразі це працює. Однак, найбільш збалансованою командою Прем’єр-ліги виглядає Челсі, який заплатив 115 мільйонів євро за Лукаку. Бельгієць розпочав з місця в кар’єр, відзначившись у дебютному матчі проти Арсенала. Останній, до речі, виклав 165 млн євро на 6-х не топових гравців. Колишній центрбек Брайтона – Бен Вайт – найкоштовніше придбання “канонірів” (майже 60 млн).

Баварія обдирає чергового конкурента, відносне затишшя на Апеннінах

Чемпіони Німеччини працюють максимально просто і ефективно. Цього разу жертвою “ротен” став РБ Лейпциг, який був змушений відпустити до Мюнхена головного тренера і ще двох лідерів – Упамекано та Забітцера. Трансфер зіркового австрійця – справжнє знущання над конкурентом у боротьбі за титул (скромні 15 млн євро). Марсель відмовлявся продовжувати контракт, тому “бики” не мали вибору. Щоправда, саксонці теж досить якісно підсилились, виклавши аж 106 млн євро! Андре Сілва – найдорожчий з новачків (23).

Дортмундська Борусія виконала основне завдання на літо, зберігши Ерлінга Холанда. Норвезького снайпера хотіли щонайменше чотири клуби: ПСЖ, МЮ, Челсі та Мадрид. Крім цього, “джмелі” досить оперативно підшукали заміну Санчо, який нарешті перейшов у МЮ (100 млн). Компенсувати цілу купу голів і асистів повинен екс-вінгер ПСВ Доніелл Мален.

Щодо Італії, то місцеві гранди витрачали небагато. Інтер досить спокійно відреагував на втрату Лукаку. Хоакін Корреа був орендований у Лаціо з правом викупу за 30 мільйонів. Кривдник збірної України на Євро-2020 Дензел Дюмфріс обійшовся “нерадзурі” у 12 млн, а колишній лідер Мілана Хакан Чалханоглу прийшов вільним агентом. Сусіди з Мілана підписали Олів'є Жиру, а також викупили в Челсі молодого оборонця Томорі (30 млн).

Юве продемонстрував схожу реакцію на прощання з Роналду. Трансфери Мойзе Кіна та чемпіона Європи – Локателлі – язик не повернеться назвати топовими. Та ж Рома працювала значно цікавіше, підписавши Абрахама з Челсі за 40 мільйонів. Молодому англійцеві не знадобився час на адаптацію (1 гол і 2 асисти), а “вовки” набрали максимум очок у двох стартових турах.

Трансферний дедлайн, літо-2021: Грізманн повернувся в Атлетіко, Жерсон покинув Динамо – як це було