Доннарумма хоче бути номером один у ПСЖ – голкіпер сподівається, що клуб вирішить ситуацію з Навасом
19:52 - Читать на русском
Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма натякнув, що йому тісно в одній команді із Кейлором Навасом.
"Суперництво з Навасом не впливає на мої виступи, але це мене непокоїть.
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Це непросто, тому що я звик завжди виходити у стартовому складі, і іноді мені боляче бути на лаві запасних. Але я впевнений, що ситуація вирішиться", – цитує Доннарумму TNT Sport.
Нагадаємо, Джанлуїджі влітку попрощався з Міланом і на правах вільного агента приєднався до ПСЖ. У нинішньому сезоні Ліги 1 Доннарумма провів 5 матчів, Навас – 8.
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