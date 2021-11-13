Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма натякнув, що йому тісно в одній команді із Кейлором Навасом.

"Суперництво з Навасом не впливає на мої виступи, але це мене непокоїть.

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Це непросто, тому що я звик завжди виходити у стартовому складі, і іноді мені боляче бути на лаві запасних. Але я впевнений, що ситуація вирішиться", – цитує Доннарумму TNT Sport.

Нагадаємо, Джанлуїджі влітку попрощався з Міланом і на правах вільного агента приєднався до ПСЖ. У нинішньому сезоні Ліги 1 Доннарумма провів 5 матчів, Навас – 8.

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