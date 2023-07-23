Лідер СК Дніпро-1 Артем Довбик поки не думає про можливий перехід до Жирони.

"Я не можу знати, що принесе майбутнє, і навіть не думаю ні про що, крім того, як я заб'ю і як я всіма силами допомагатиму Дніпру-1 вийти в груповий етап Ліги чемпіонів", – сказав Довбик в інтерв'ю грецькому виданню Sport24.

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Нагадаємо, головним претендентом на Довбика називають каталонську Жирону. Однак трансфер форварда збірної України перебуває на межі зриву – іспанці вже знайшли альтернативний варіант.

Нагадаємо, нещодавно Довбик продовжив контракт зі СК Дніпро-1 до літа 2025 року. У сезоні 2022/23 Артем став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши у чемпіонаті України 24 голи.

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