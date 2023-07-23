Іспанська Жирона є головним претендентом на форварда збірної України Артема Довбика. Віце-чемпіон УПЛ не поспішає відпускати свого лідера, половиною прав на якого володіє і данський Мітьюлланд. Відповідно, клубам, які хочуть підписати 26-річного Довбика, доведеться вести діалог не лише зі СК Дніпро-1.

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Тож Жирона вже активно шукає варіанти альтернативи українському форварду. Як повідомляє ТаТоТаке, каталонці проявляють інтерес до албанського форварда Челсі Армандо Брої.

В активі форварда 18 матчів (1 гол та 1 асист) у минулому сезоні за лондонський клуб. Через травму коліна гравець з Албанії не зіграв жодного матчу у 2023 році. Transfermarkt оцінює його у 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно Довбик продовжив контракт зі СК Дніпро-1 до літа 2025 року. У сезоні 2022/23 Артем став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши у чемпіонаті України 24 голи.

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