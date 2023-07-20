У середу, 19 липня, завершився перший раунд кваліфікації ЛЧ 2023/24. Відповідно, стали відомі пари другого раунду, який стартує вже за тиждень.

На цій стадії свій євросезон розпочинає СК Дніпро-1, який дізнався свого суперника ще раніше. Віце-чемпіони України протистоятимуть грецькому Панатінаїкосу. Перший матч команда Олександра Кучера зіграє 25 липня у Словаччині. Окрім цієї пари, сильнішого визначать ще в 11-ти інших.

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Боротьбу за путівку в груповий турнір ЛЧ продовжують ще кілька українців, які виступають за кордоном – Максим Коваль (Шериф), Ігор Пластун (Лудогорець) та Владислав Кочергін (Ракув),

Усі пари другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Шлях чемпіонів

Група 1

Жальгіріс (Литва) – Галатасарай (Туреччина)

Лудогорець (Болгарія) – Олімпія Любляна (Словенія)

Ракув (Польща) – Карабах (Азербайджан)

Група 2

Клаксвік (Фарерські острови) – Гекен (Швеція)

ГІК (Фінляндія) – Мольде (Норвегія)

Брейдаблік (Ісландія) – Копенгаген (Данія)

Група 3

Шериф (Молдова) – Маккабі Хайфа (Ізраїль)

Аріс Лімасол (Кіпр) – БАТЕ (Білорусь)

Зріньскі (Боснія і Герцеговина) – Слован Братислава (Словаччина).

Динамо Загреб (Хорватія) – Астана (Казахстан)

Шлях представників ліг

СК Дніпро-1 (Україна) – Панатінаїкос (Греція)

Серветт (Швейцарія) – Генк (Бельгія).

Матчі другого раунду кваліфікації ЛЧ 2023/24 будуть зіграні 25/26 липня і 1/2 серпня. Переможці вийдуть у третій раунд, жеребкування якого відбудеться 24 липня. Команди, що програють, продовжать євросезон у кваліфікації Ліги Європи.

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